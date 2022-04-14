Ozon рассказал, что в основе рекомендательных сервисов магазина лежит машинное обучение

Ozon первым в России раскрыл механизмы работы своих рекомендательных сервисов в рамках пресс-брифинга, посвященного публичности, нормативно-правовому регулированию, а также саморегулированию сферы рекомендательных алгоритмов. В рамках брифинга магазин представил алгоритмы поиска и рекомендации товаров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев рассказал, что основой алгоритмов магазина является машинное обучение, при этом система создавалась более десяти лет, и над ней работали несколько тысяч специалистов.

Говоря о значимости подобного шага, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев заметил, что если компания «не попадает под регулирование, но готова работать с пользователями, она работает в рамках социально ориентированного подхода».

Кроме того, участники дискуссии обсудили мировую тенденцию правовой регламентации рекомендательных алгоритмов. Так, в России готовятся изменения в законодательство, которые коснутся этой области. Законопроект почти готов и, как ожидается, будет внесен в Госдуму в текущую сессию. Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что существует опасность использования алгоритмов в политических манипуляциях и информационных войнах.

По словам Горелкина, документ предполагает, что пользователи смогут пожаловаться на работу рекомендательных сервисов. Также будет введена обязанность сервисов информировать пользователей об обработке данных, а также возможность отказа от нее.

Рекомендательные алгоритмы используются для предложения контента или товаров и услуг пользователю. Они есть, к примеру, у таких сервисов, как VK, Rutube YouTube, «Кинопоиск», «Яндекс.Музыкa», Ozon.