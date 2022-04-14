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Женщина застукала бойфренда за изменой и легла рядом поспать

The Mirror: пользовательница TikTok застукала партнера с другой и легла рядом поспать

Кадр: @tdunham5 / TikTok

Пользовательница TikTok Тейлор Данэм застукала бойфренда в постели с другой женщиной, но вместо разборок просто легла поспать рядом. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказала об этом случае в TikTok. По ее словам, она вернулась домой после 16-часовой смены на работе, поднялась в свою спальню и застала партнера с любовницей. Однако вместо того, чтобы устроить грандиозный скандал, измученная Данэм просто легла в постель рядом, сказала им заканчивать в другом месте, после чего заснула. «Я выше этого. В ту ночь я спала как младенец», — утверждает она.

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Данэм не простила измену и позднее сказала партнеру собирать вещи и уходить. Насколько ей известно, он и его любовница остались вместе, и сейчас у них есть ребенок.

Пост Данэм мгновенно стал вирусным в TikTok. «Это сильный ход», — прокомментировал один пользователь. Другой добавил: «Я никогда не смогу быть таким же спокойным. В похожем случае я, скорее всего, попаду в тюрьму».

Ранее сообщалось, что британка Саманта Прессди предложила мужу открытый брак и вскоре пожалела об этом. Он влюбился в свою любовницу.

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Рузанна Акмалтдинова
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