МИД Британии наложил санкции на партнеров Романа Абрамовича

МИД Британии ввел санкции против российских бизнесменов Тененбаума и Давидовича

Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

«В результате общее число олигархов, членов их семей и партнеров, подвергшихся санкциям с февраля, достигло 106», — отметили в министерстве. Глава МИД Британии Лиз Трасс пояснила, что британское правительство заморозит активы, связанные с этими бизнесменами, на общую сумму до 10 миллиардов фунтов (13 миллиардов долларов), что является «крупнейшей акцией по замораживанию активов в истории Великобритании». Помимо этого, Давидовичу запретили поездки в страну.

Ведомство подчеркнуло, что Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Романа Абрамовича.

«Корпоративные документы показывают, что Тененбаум получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем, 24 февраля», — указано в сообщении.

Давидович описывается Forbes как «гораздо менее заметная правая рука Абрамовича», которая приобрела Evrington Investments у Тененбаума, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб.