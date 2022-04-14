МИД Британии наложил санкции на партнеров Романа Абрамовича
Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов Евгения Тененбаума и Давида Давидовича. Об этом говорится в сообщении МИД страны.
«В результате общее число олигархов, членов их семей и партнеров, подвергшихся санкциям с февраля, достигло 106», — отметили в министерстве. Глава МИД Британии Лиз Трасс пояснила, что британское правительство заморозит активы, связанные с этими бизнесменами, на общую сумму до 10 миллиардов фунтов (13 миллиардов долларов), что является «крупнейшей акцией по замораживанию активов в истории Великобритании». Помимо этого, Давидовичу запретили поездки в страну.
Ведомство подчеркнуло, что Тененбаум называл себя одним из ближайших деловых партнеров Романа Абрамовича.
«Корпоративные документы показывают, что Тененбаум получил контроль над Evrington Investments Limited, инвестиционной компанией, связанной с Абрамовичем, 24 февраля», — указано в сообщении.
Давидович описывается Forbes как «гораздо менее заметная правая рука Абрамовича», которая приобрела Evrington Investments у Тененбаума, уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось, что французские власти наложили арест на виллу, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость, где некогда любили отдыхать герцог и герцогиня Виндзорские, расположена на юге Франции, на мысе Антиб.