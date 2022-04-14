Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин выстрелил полицейскому в грудь на посту ДПС

Под Волгоградом 35-летний пассажир «Лады» выстрелил полицейскому в грудь на посту ДПС

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Под Волгоградом 35-летний мужчина выстрелил в грудь инспектору ДПС. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает «Волгоградская правда».

По сведениям издания, 13 апреля в 22:15 на посту ДПС «Червленое» на трассе Волгоград — Сальск стражи порядка остановили автомобиль «Лада Приора» для проверки документов. В салоне находились водитель и пассажир, у которого не оказалось с собой паспорта. Из-за этого его пригласили в служебное помещение. Там он достал травматический пистолет и выстрелил в полицейского, после чего попытался сбежать.

Как пишут «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета России Дарью Буянову, мужчина, понимая, что ему не удастся скрыться, произвел выстрел себе в голову из этого же пистолета.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ. Сейчас здоровью автоинспектора ничего не угрожает, а нарушитель находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Близ загоревшегося крейсера «Москва» заметили самолет ВВС США
Китай примет меры из-за давления Запада на свои компании
ФСБ пресекла попытку участника украинского НВФ въехать в Россию через Крым
Южная Корея допустила скорую отмену большинства антиковидных ограничений
В российском регионе оштрафовали участников автопробега в поддержку ВС России
Китайские ученые заявили о приостановке сотрудничества с РАН
«Газпром» остался без офисной техники на миллиарды рублей
В мусорном баке в Москве нашли новорожденного младенца
Организаторы допустили проведение «Бессмертного полка» на территории Украины
Российского банкира заочно осудили на восемь лет за хищение 14 миллиардов рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.