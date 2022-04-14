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Делегация США прибыла на Тайвань

На Тайвань прибыла делегация конгрессменов США во главе с сенатором Линдси Грэмом

Фото: Taiwan Ministry of Foreign Affairs / Reuters

Делегация членов Конгресса США прибыла с кратким визитом на Тайвань, группу возглавляет сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным агентства, военный самолет с делегацией сел в Тайбее на обратном пути в США из Австралии. 15 апреля американцы должны встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и с некоторыми членами кабмина. Планируется обсудить двусторонние отношения и обеспечение безопасности в Азиатском регионе.

Ранее издание WSJ сообщило, что Китай ускорил темп наращивания ядерного потенциала, опасаясь, что Вашингтон захочет сместить нынешнее правительство КНР. По данным издания, в Пекине переосмыслили угрозу, которую могут представлять США, поэтому китайское правительство сделало серьезный упор на ядерное сдерживание в связи с позицией Белого дома по Украине.

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Дмитрий Сотак
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