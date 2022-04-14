Индия рекордно закупилась российским углем

Импорт угля в Индию из России подскочил в марте до максимума за два года

Потребность Индии в угле растет. В то время как мир избегает российских товаров, азиатский гигант нацеливается на российский уголь, уже скупив нефть с дисконтом, пишет CNBC.

Импорт угля в Индию из России подскочил в марте до максимума за два года. Он составил 1,04 миллиона тонн, что является рекордом с января 2020 года. Две трети мартовского объема пришлось на порты Дальнего Востока. «Индия и Китай могут увеличить закупки угля из России, частично компенсируя последствия формализованного запрета ЕС на его импорт», — заявил директор по исследованиям горнодобывающей промышленности и энергетических товаров Австралийского банка Содружества Вивек Дхар.

В начале апреля Индия заявила, что планирует удвоить импорт российского коксующегося угля. Зависимость страны от его поставок выросла примерно до 85 процентов. На уголь приходится около 70 процентов производства электроэнергии в Индии. Страна является вторым по величине потребителем и импортером угля в мире, первое место занимает Китай. Россия — шестой по величине производитель (54 процента экспорта пришлось на Азию в 2020 году).

До начала спецоперации на Украине Индия закупала очень мало угля в России, на долю которого в 2021 году приходилось лишь два процента от всего импорта. Теперь же США могут рассмотреть вопрос о санкциях и других мерах в отношении Индии, если она не сократит закупки нефти и угля у России, отмечает издание.

«Белый дом сделал два "предупредительных выстрела", оказывая давление на Индию. США хотят, чтобы страна была на "правильной стороне" и не присоединялась к России. Если так будет продолжаться, третьего предупредительного выстрела, скорее всего, не будет», — считает руководитель отдела торговли консалтинговой фирмы Vogel Group Самир Кападиа. В конце прошлого года Индия столкнулась с нехваткой угля из-за резкого роста спроса на электроэнергию.

Ранее стало известно, что переработчики в Индии возмущены отсутствием скидок на нефть из России.