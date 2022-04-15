Байден протянул руку пустоте

Президент США Байден растерялся и пожал руку пустоте после речи в Северной Каролине

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Гринсборо, Северная Каролина, растерялся и подал руку пустоте для рукопожатия. Об этом сообщает Daily Mail.

Байден посетил Гринсборо, где выступил с речью в Сельскохозяйственном и техническом государственном университете для оказания давления на Конгресс, чтобы тот одобрил закон об инновациях, направленный на увеличение финансирования производства полупроводников в стране.

Закончив свое выступление фразой «Да благословит вас всех бог», американский лидер повернулся, чтобы что-то сказать пустоте рядом, и подал ей руку. Затем Байден принялся оглядывать сцену в растерянности и начал бесцельно бродить по переполненному залу. Когда зазвучала музыка, отмечавшая завершение речи президента, он повернулся спиной к аудитории.

Странное поведение Байдена вызвало бурю возмущения в сети, и многие, в том числе 51-летний сенатор от штата Техас Круз, указали на возможное ухудшение когнитивных функций у главы государства. Политик Робби Старбак, который баллотируется в Конгресс на предстоящих республиканских праймериз в штате Теннесси, заметил: «О боже. Музыка делает это в 10 раз хуже. Этот человек не годится на пост президента. Точка».

Кроме того, американский лидер в своей речи бросил непонятную фразу о том, что раньше был «профессором» Пенсильванского университета.

Ранее супруга Байдена Джилл в своей автобиографии рассказала, что американский лидер едва не умер от разрыва аневризмы в 1988 году. Она поделилась, что врачи, ожидая скорого конца, уже пригласили к нему священника, но Джилл с криками его выгнала. После этого Байдену потребовалось восемь месяцев, чтобы восстановиться.