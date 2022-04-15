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Путин раскрыл данные о доходах

Президент России Путин опубликовал декларацию о доходе 10,2 миллиона рублей в 2021 году

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин опубликовал декларацию о доходах за 2021 год. Она размещена на сайте Кремля.

Согласно данным документа, доходы глава государства в прошлом году составили 10,2 миллиона рублей. Также указана собственность Путина: президент владеет квартирой площадью 77 квадратных метров, гаражом площадью 18 квадратных метров, двумя автомобилями ГАЗ М21, автомобилем «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».

Также указаны объекты недвижимости, находящиеся в распоряжении Путина: квартира площадью 153,7 квадратных метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя введенные в отношении Путина санкции западных стран, предусматривающие блокировку расположенных в них активах, говорил, что президент хранит сбережения в банке «Россия».

Платон Щукин
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