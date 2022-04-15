В России оценили вероятность запрета популярных шрифтов

Сотрудник Роскачества Бодров заявил, что шрифт Times New Roman вряд ли запретят для физлиц

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров прокомментировал вероятность запрета популярных шрифтов от американской компании Monotype. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Бодров оценил возможность ограничения в России таких шрифтов, как Times New Roman и Arial, и заявил, что их вряд ли запретят для физлиц. По его мнению, доступ к шрифтам не станут изменять, поскольку эта мера может привести «к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет».

Сотрудник Роскачества объяснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype не означает запрет на их использование для россиян. «Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в первую очередь ограничения коснутся организаций, использующих шрифты в коммерческой деятельности. Среди них книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые производят ПО или иные лицензированные продукты.

«К ним относятся и брендинговые и рекламные агентства. И поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придется искать альтернативы», — заключил Бодров.

14 апреля стало известно, что Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial на своем сайте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.