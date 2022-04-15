В России оценили вероятность запрета популярных шрифтов
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров прокомментировал вероятность запрета популярных шрифтов от американской компании Monotype. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.
Бодров оценил возможность ограничения в России таких шрифтов, как Times New Roman и Arial, и заявил, что их вряд ли запретят для физлиц. По его мнению, доступ к шрифтам не станут изменять, поскольку эта мера может привести «к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдет».
Сотрудник Роскачества объяснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype не означает запрет на их использование для россиян. «Рядовым пользователям пока не стоит волноваться: данные шрифты все еще доступны для обычных пользователей для некоммерческого использования», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что в первую очередь ограничения коснутся организаций, использующих шрифты в коммерческой деятельности. Среди них книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые производят ПО или иные лицензированные продукты.
«К ним относятся и брендинговые и рекламные агентства. И поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придется искать альтернативы», — заключил Бодров.
14 апреля стало известно, что Monotype ограничила доступ из России к шрифтам Times New Roman и Arial на своем сайте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.