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В Орле объявили о старте «Этно-Лета»

В Орле стартовал проект «Этно-Лето»

Кадр: Вести.Орел

В Орле стартовал проект «Этно-Лето», первое мероприятие пройдет в пятницу, 15 апреля, в Орловском областном центре народного творчества. Об этом сообщает ГТРК Орел.

По словам заведующей отделом проектной деятельности и медиакоммуникаций Орловского областного центра народного творчества Анны Тихоновой, проект родился в прошлом году и был успешно реализован в регионе. «Проект "Этно-Лето. Модный сезон" является естественным продолжением проекта "Этно-Лето". В этом году мы сделаем акцент на традиционный русский костюм. Цель проекта — показать подлинную красоту русского народного костюма Орловской области», — рассказала она.

Сердцем проекта, как отметила Тихонова, станет концертная программа «Шаг в этнопространство», в которую будут включены показы модной одежды, так называемое контраст-дефиле, где представят и реплики традиционных народных костюмов Хотынецкого, Болховского, Мценского, Верховского районов Орловской области, и современную коллекцию, сделанную на основе этих образцов участниками проекта.

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Варвара Кошечкина
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