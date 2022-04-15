ФСБ обнародовала архивы о расстреле нацистами жителей Старого Крыма в 1944 году

ФСБ рассекретила документы о расстреле нацистами 584 жителей Старого Крыма в 1944 году

ФСБ планирует передать в архив рассекреченные документы и фотографии о массовом убийстве жителей городе Старый Крым, расстрелянных нацистами в апреле 1944 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

В день бегства от наступающей Советской армии 12 апреля 1944 года нацисты убили 584 человека, среди которых были старики, женщины и дети. Все они жили на улицах Свободы и Северная.

Преступление было совершено солдатами 17-й полевой армии Вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке. Он был арестован в 1945 году, а через два года приговорен военным трибуналом Черноморского флота в ходе Севастопольского судебного процесса к 25 годам заключения в лагерях.

ФСБ передаст в архив копии протоколов допросов с подробностями массового убийства.