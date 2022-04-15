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Ранее судимый россиянин забил до смерти инвалида-колясочника

В Зеленограде ранее судимый мужчина забил до смерти знакомого инвалида-колясочника

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Зеленограде следствие ходатайствует об аресте ранее судимого 45-летнего мужчины, избившего до смерти своего знакомого. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Ему вменяют совершение преступления по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным следствия, в ночь с 8 на 9 марта в квартире одного из жилых домов товарищи распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый из-за личной неприязни жестоко избил собутыльника, который был инвалидом-колясочником. От полученных травм тот скончался на месте.

Позже следователи выяснили, что фигурант и его жертва вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли алкоголем.

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Елизавета Новикова
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