Политолог Куртов заявил, что Украина готовилась к конфликту с Россией с распада СССР

Вступление в НАТО и конфликт с Россией являлись частью стратегической линии официальной политики Украины с момента распада СССР, нынешние власти страны продолжают ранее взятый курс. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог Аждар Куртов, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к боевым действиям с Россией.

«Решение о взятии курса на вступление в НАТО было принято не новой властью, не Зеленским или [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко, оно было принято и зафиксировано в официальных документах Украины еще при [первом президенте Украины Леониде] Кравчуке», — оценил он заявления украинского лидера.

Куртов напомнил, что 8 декабря в Беловежской пуще в Белоруссии состоялось подписание соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ) и ликвидации СССР. В документе значилось сохранение общих стратегических вооруженных сил. Однако 6 декабря 1991 года Киев принял законы об обороне и о Вооруженных силах Украины (ВСУ), а 13 декабря — Концепцию обороны и строительства ВСУ, они и определили основные направления развития украинских войск.

Политолог отметил, что яркий антироссийский характер на Украине наблюдался с конца 1980-х — начала 1990-х годов. В частности, указал Куртов, тогда в военкоматы Украины вызывались офицеры и давали подписку, что в случае необходимости готовы участвовать в военном конфликте с Россией.

Ранее в интервью «Би-би-си» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти республики понимали неизбежность открытого столкновения с Россией и «начали эту войну еще раньше». В частности, уточнил он, Киев заранее закупал оружие, боролся с «некоторыми политическими группами» и стабилизировал ситуацию внутри страны.