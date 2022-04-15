В России возбудили первое дело о создании ОПГ налоговиками

В России возбуждено первое дело о создании ОПГ сотрудниками налоговых инспекций

В России впервые возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом в среду, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Фигурантами дела стали сотрудники столичной инспекции ФНС №20. По версии следствия, на счету 17 участников ОПГ — 203 эпизода хищения налогов, которые происходили на протяжении восьми лет. Общая сумма ущерба от них превысила 59 миллионов рублей», — рассказал источник.

По данным следствия, все роли внутри группировки были тщательно распределены. Фигуранты старались предусмотреть любые проколы и делили между собой зоны ответственности. Их уголовное дело насчитывает более трех тысяч томов. Как отмечает собеседник «Ленты.ру», на данный момент большинство подозреваемых — рядовые сотрудники ИФНС №20. Следствие не нашло признаков составов преступлений в действиях их руководства.

Фигуранты работали по одной и той же схеме: на основании паспортных данных подставного лица готовились фальшивые документы о том, что это лицо якобы купило квартиру. После чего подавались документы о возврате налогового вычета за покупку жилплощади на территории России.

«Для того, чтобы такие документы одобрили, их должны были завизировать пять высокопоставленных лиц в ИФНС№20, но в преступной схеме состоял лишь один из них. Остальные электронные подписи за ответственных лиц фигуранты ставили самостоятельно благодаря пособничеству сотрудника IT-отдела», — сообщил источник. Он пояснил, что после того, как налоговая одобряла вычеты, сообщники выводили деньги через счета и карты, не аффилированные с ними.