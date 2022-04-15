На спортивных объектах Урала прошли обыски по делам о коррупции

Обыски прошли в зданиях Минспорта Свердловской области и УрФУ по делам о коррупции

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в ряд учреждений сферы спорта. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, обыски проводились одновременно на нескольких объектах, на основании полученных сведений могут быть возбуждены уголовные дела о коррупции.

Следственные мероприятия затронули здания института спорта Уральского федерального университета (УрФУ) и Министерства спорта Свердловской области, уточняет KP.RU. В них участвовали сотрудники ФСБ.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт опроверг информацию об обысках в своем ведомстве. В УрФУ обещали дать комментарий позже.