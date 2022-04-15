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Китайцы перешли на натуральный обмен

Bloomberg: жители Шанхая начали заниматься бартером из-за карантинных ограничений

Фото: Aly Song / Reuters

Многие из проживающих в 25-миллионном Шанхае начали обмениваться продуктами и товарами первой необходимости из-за карантинных ограничений, передает Bloomberg.

Возникшие проблемы с приобретением товаров связаны с перегруженностью логистических компаний и отсутствием курьеров. В этих условиях натуральный обмен стал для китайцев важным средством получения необходимого. Основная часть таких сделок заключается через социальные сети и в первую очередь через приложение WeChat от китайской компании Tencent. После ее заключения житель выкладывает за дверь то, что собирается обменять, вторая сторона забирает товары и оставляет свой.

Особой популярность среди продуктов питания пользуются свежие фрукты и овощи, которые трудно приобрести в онлайн-магазинах из-за перебоев с поставками и выросшего спроса. Также жители охотно обменивают детское питание и подгузники.

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Например, инвестиционный менеджер Аманда Ву, имеющая годовалого ребенка, успешно обменивает купленные перед карантином запасы детского питания на овощи, молочные продукты, растительное масло, рис и свинину, которые соседи смогли заказать в онлайн-магазине. По свидетельству Ву, она стала заниматься бартером после того, как в течение двух дней нигде не смогла найти свежие продукты питания.

Проблемы снабжения населения и переход на обмен товарами привели к тому, что деньги утратили ценность для многих жителей Шанхая. По данным опроса Bloomberg, многие шанхайцы скорее отдадут кому-то товары бесплатно, чем возьмут деньги. «Сами деньги каким-то образом упали в цене. С другой стороны, хорошие отношения и контакты стали важнее, чем когда-либо», — заявила владелица компании по созданию контента Стефани Ге.

В рамках политики «нулевой терпимости» к коронавирусу в городе с 28 марта были закрыты все организации, за исключением жизненно важных. Общественный транспорт Шанхая временно не работает, передвижение автомобилей возможно только по спецпропускам. Ранее был зафиксирован максимум по числу заболевших — 25 165 случаев.

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Платон Щукин
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