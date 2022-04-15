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Сестра Жанны Фриске предложила клиентке макияж за семь тысяч рублей

Сестра Жанны Фриске предложила клиентке перманентный макияж по цене в семь тысяч рублей
Наталья Фриске

Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik / Globallookpress.com

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья предложила анонимной клиентке перманентный макияж за семь тысяч рублей. Скриншот соответствующей переписки приводит телеграм-канал «Звездач».

Так, на размещенном кадре видно, что женщина, имя которой не указывается, связалась с рабочим аккаунтом Фриске в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Клиентка заявила, что не смогла найти цены услуг на данной странице и попросила проинформировать ее лично. «Я хотела скорректировать губы и брови, а еще думаю по поводу век. Делаете ли вы их?» — поинтересовалась она.

В свою очередь, сестра певицы заявила, что цена перманентного макияжа бровей и губ составляет семь тысяч рублей за процедуру. Кроме того, она отметила, что стоимость может повыситься, если расходные материалы не подешевеют.

В декабре 2019 года Наталья Фриске в эфире передачи «Звезды сошлись» рассказала о своем отношении к бывшему гражданскому мужу сестры, телеведущему Дмитрию Шепелеву. «Все карточки от Жанниных счетов были у него. Когда мы взяли все эти счета, мы офигели (...) И нам продюсер Жанны звонил и говорил: "Что вы делаете? Заберите у него карты". А он просто по 20 миллионов чуть ли не через неделю снимал. И он после этого говорит, что мы [родственники певицы] все это сняли?» — поделилась она.

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Алина Гостева
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