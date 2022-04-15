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Раскрыты выгоды от сильного рубля

Аналитик Потавин заявил, что сильный рубль нужен властям России для борьбы с инфляцией

Фото: Pixabay

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявил, что при текущих экономических условиях одни силы в России нуждаются в сильном рубле, а другие — в слабом. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Потавин раскрыл выгоды от сильного рубля и заявил, что он нужен властям страны для достижения краткосрочных целей. В частности, его стабильный курс помогает «сбить валютную панику» у россиян. Кроме того, крепкий рубль нужен для борьбы с инфляцией.

«Все понимают, что только благодаря запретам и ограничениям, введенным ЦБ России, наша национальная валюта так стремительно укрепилась за прошедший месяц и сейчас стабилизировалась», — подчеркнул он.

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При этом стабильный курс национальный валюты не интересен экспортерам, у которых уменьшаются доходы в рублях. Кроме того, бюджету страны требуется больше средств, чтобы поддержать пострадавшие компании и сферы экономики.

Однако эксперт ожидает, что до конца апреля рубль останется сильным. «Март и апрель — традиционные месяцы укрепления российской валюты», — отметил Потавин. Он добавил, что наиболее успешной мерой поддержки рубля являются решения ЦБ.

«Мы видим, что новые пакеты ограничений обсуждаются и вводятся почти каждую неделю. Ключевой фактор поддержки рубля — действия ЦБ России, ограничивающие конвертацию национальной валюты и запреты по движению капитала за рубеж», — заключил он.
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Марина Совина
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