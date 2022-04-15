Кардиолог назвала шесть вредных для сердца распространенных привычек

Врач-кардиолог Суварна объяснила, что для здоровья сердца нужно исключить соль из рациона

Врач-кардиолог Тилак Суварна в интервью для Hindustan Times назвала шесть вредных для сердца распространенных привычек. По ее словам, ради сохранения здоровья на долгие годы нужно изменить питание, минимизировать стресс и исключить соль из рациона.

Доктор отметила, смертность от сердечных заболеваний является одной из самых высоких в мире. По ее словам, человек может перенести сердечный приступ и даже не знать об том. «Это может быть тихий сердечный приступ, который не имеет симптомов. Многие люди даже не узнают об этом в течение нескольких недель или месяцев, поскольку симптомы минимальны, и их вообще нельзя воспринимать всерьез, например, вы можете чувствовать боль в мышцах или груди», — объясняет она.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний Суварна советует изменить образ жизни. Во-первых, она отмечает, что неправильное питание является одним из главных триггеров, который приводит к ухудшению здоровья. «Насыщенные жиры и трансжиры — два типа плохих и потенциально вредных для сердца жиров — сегодня присутствуют в больших количествах в нашем рационе. Одна пачка картофельных чипсов может удовлетворить половину суточной потребности человека в жирах», — объясняет доктор. Она рекомендует есть меньше жареного и включить в рацион больше фруктов или орехов.

Во-вторых, чрезмерное употребление соли, по словам Суварны, приводит к задержке жидкости в организме и приводит к скачкам артериального давления. «Проверяйте информацию о составе на этикетках продуктов и старайтесь выбирать варианты с низким содержанием соли. Вместо этого приправляйте еду перцем, травами, чесноком, специями или лимонным соком», — советует врач.

Кроме питания, доктор рекомендует обратить внимание на режим физической активности: для улучшения состояния сердечно-сосудистой системы необходимо не менее 150 минут умеренных упражнений в неделю. Даже простая прогулка длительностью 30-40 минут, по словам врача, положительно повлияет на самочувствие. Суварна отмечает, что здоровое сердце несовместимо с алкоголем и курением, поэтому рекомендует полностью отказаться от этих вредных привычек.

Чрезмерный стресс, как считает доктор, может также повысить давление и увеличить риск возникновения серьезных проблем с сердцем. Она советует больше медитировать, практиковать дыхательные упражнения или найти хобби, которое будет приносить положительные эмоции.

Ранее врачи назвали способ предотвратить преждевременную смерть. По словам экспертов, избыточный вес, пагубные привычки, стресс и прочие негативные факторы могут не только сказаться на качестве жизни, но и привести к летальному исходу.