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Тысяча украинских военнослужащих сдалась в плен и была доставлена в Россию

СКР рассказал о тысяче сдавшихся в плен украинских военнослужащих, они находятся в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Свыше тысячи украинских военнослужащих сдались в плен, они находятся в России. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Большую их часть допросили следователи. Среди пленных находятся пять командиров бригад Вооруженных Сил Украины, которые участвовали в боевых действиях против населения Донбасса.

По данным СКР, озвученным на совещании, которое проводит глава ведомства Александр Бастрыкин в Ростовской области, активное участие в подготовке украинской армии принимают иностранные военные инструкторы. В этой связи Бастрыкин поручил продолжить сбор показаний пленных украинцев о работе военных советников из США, Великобритании и других стран.

В ходе расследования уголовных дел следователи получили сведения о поставках вооружения из 25 государств, преимущественно из стран-участниц НАТО.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Он объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Любовь Ширижик
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