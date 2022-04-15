«МегаФон» объединит два онлайн-кинотеатра

«МегаФон» и основатели видеосервиса START объявили об объединении двух видеосервисов

Оператор мобильной связи «МегаФон» и основатели видеосервиса START объявили о планах по объединению двух онлайн-кинотеатров. В результате на сервисе START в рамках одной подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов и станет доступен новый контент: запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов, а также значительно увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов. МегаФон ТВ будет доступен для абонентов до конца года, его текущим пользователям будут предложены выгодные условия для перехода на START.

До этого абонентам «МегаФона» было доступно два видеосервиса: START предлагал премьеры оригинальных сериалов и кино собственного производства, а МегаФон ТВ играл роль видео-маркетплейса с широким ассортиментом: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

«Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям», — говорит директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Переход на новый формат запланирован с мая. В 2022 году START, лидер в производстве оригинального контента (исследование Telecom Daily по итогам 2021 года), предложит пользователям более 24 премьер собственного производства. Среди них — новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер», «ИП Пирогова» и другие. Будут доступны также популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, в том числе широкий каталог детского контента, а также более 100 ТВ-каналов.

«Объединение двух сервисов — и с точки зрения контента, и с точки зрения команд – а также фокусирование усилий "МегаФона" на продвижении одного видеосервиса среди своих абонентов, позволит START значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке», — отметил генеральный директор START Дмитрий Гудумак. По его словам, для новых и текущих абонентов «МегаФона» разрабатываются особые условия по предоставлению сервиса.

