Назван способ избавиться от тревоги и стресса без таблеток

Доктор Димитриу: средиземноморская диета поможет избавиться от стресса без таблеток

Психиатр и доктор медицины Алекс Димитриу рассказал в статье дляPsychology Today, что можно избавиться от тревоги, стресса и других психологических проблем без приема таблеток. В тексте он назвал способ восстановить психическое здоровье с помощью физических упражнений и средиземноморской диеты.

Психиатр отметил, что люди зачастую предпочитают лечить психологические проблемы лекарствами, а не обращаться к другим методам. Врач подчеркнул, что при серьезных заболеваниях прекращать прием лекарств самостоятельно не нужно, однако нельзя забывать о пользе правильного режима и здорового образа жизни для успешного лечения. «Сон, физические упражнения, диета и медитация являются основой здоровья и могут помочь любому, в депрессии или нет, почувствовать себя лучше», — объясняет Димитриу.

По его словам, в начале стоит завести дневник или трекер, чтобы отслеживать, как влияет смена режима сна, питания и активности на эмоциональное состояние. Эксперт призвал начать с налаживания сна, так как, по его мнению, никакие лекарства и психотерапия не помогут, если человек не высыпается. «Хороший сон помогает избавиться от импульсивности, благодаря чему легче выйти из цикла тревожных мыслей, перестать испытывать эмоциональные перепады, есть слишком много чипсов и прокручивать мысли о собственной обреченности», — объясняет Алекс Димитриу.

Также психиатр советует выполнять физические упражнения не менее 30 минут в день и практиковать медитации, поскольку они положительно влияют на эмоциональное состояние.

Особое внимание, по его мнению, следует уделить питанию. Димитриу рекомендует перейти на средиземноморскую диету и употреблять больше рыбы, овощей и фруктов. «Многие из этих здоровых продуктов содержат антиоксиданты, природные химические вещества с антидепрессивными свойствами», — отмечает эксперт.

Придерживаясь правильного режима сна, питания и физической активности, по словам врача, можно заметно облегчить течение психических заболеваний и сделать лечение гораздо эффективнее.

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