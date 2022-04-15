В России рассказали об ожидании от Европы согласия платить за газ в рублях

Вице-премьер Новак рассказал, что Россия ждет решения покупателей газа об оплате рублями

Вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, рассказал, что правительство ожидает от европейских покупателей российского газа согласия платить за него в рублях. Об этом он написал в авторской колонке (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров», — отметил Новак.

По его словам, для покупателей российского газа сохраняются «максимально комфортные условия». Само стремление России получать оплату за газ в рублях, по мнению вице-премьера, логично и вызвано «объективными причинами — желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар».

В конце марта президент Владимир Путин заявил о намерении перевести оплату поставок российского газа в страны ЕС на рубли. Позднее он подписал соответствующий указ. При этом правительства и крупнейшие энергетические компании стран Европы не раз заявляли, что такая схема будет нарушать условия действующих контрактов.

14 апреля Еврокомиссия постановила, что платежи за российский газ в рублях нарушат также санкционный режим в отношении Москвы. О согласии платить за газ рублями заявляли власти Венгрии и Словакии.