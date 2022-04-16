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Раскрыты даты проведения саммита США — АСЕАН

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: саммит США — АСЕАН состоится 12 и 13 мая в Вашингтоне
Джен Псаки

Джен Псаки . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Саммит США — АСЕАН состоится 12 и 13 мая в Вашингтоне. Даты проведения саммита раскрыла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Президент [США Джо Байден] примет лидеров АСЕАН в Вашингтоне 12 и 13 мая на специальном саммите США — АСЕАН», — говорится в заявлении Псаки.

По ее словам, для администрации американского лидера приоритетная задача заключается в том, чтобы быть надежным партнером в Юго-Восточной Азии. Псаки отметила, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы «Индо-Тихоокеанский регион был свободным, открытым, безопасным, объединенным и устойчивым».

Мероприятие с участием США и всех десяти стран АСЕАН должно было пройти в Вашингтоне 28-29 марта, однако его перенесли на более поздние сроки.

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Марина Совина
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