В России указали на невозможность исключения страны из мировой торговли

«Известия»: попытки исключить Россию из процесса мировой торговли оказались неудачными

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган и партнер Capital Lab Павел Шатов указали на невозможность исключения России из процесса мировой торговли в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Коган, к поддерживающим санкции странам приходит понимание, что попытки изолировать Россию оказались неудачными, а сами страны также страдают от ограничений. В частности, на это указывают рекордная инфляция в Германии, а также рост цен на топливо, электроэнергию и продовольствие в целом по Европе. «Вдобавок, помимо того, что Европа зависит от России, Москва укрепляет связи с азиатским регионом, что позволяет беспроблемно обходить санкции», — констатировал эксперт.

По мнению Шатова, исключить Россию из процесса мировой торговли невозможно. «Мы обеспечиваем 45 процентов поставок газа в Европу, заменить такой объем в одночасье нереально», — отметил он, напомнив, что Россия является ключевым поставщиком нефти и газа, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья для их производства.

В условиях ограничений Россия переориентирует свои экспортные потоки на другие направления для поддержания экспортных доходов. В частности, речь идет про Индию и Китай. При этом российские резервы вместе с доходами энергетического и металлургического секторов позволяют экономике лавировать, уверен Коган. «А резкий взлет цен на удобрения и продовольствие вместе с ростом пошлин для стран, одобривших санкции, и ростом пошлин на экспорт продовольствия принесут дополнительные средства в бюджет, которые позволят разбираться с тем, как жить под санкциями и дальше», — заключил он.