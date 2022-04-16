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Волочкова назвала себя патриоткой и возмутилась игнорированием своих достижений

Балерина Анастасия Волочкова назвала себя патриоткой и заявила о желании остаться в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова назвала себя патриоткой и заявила о желании остаться в России, несмотря на то, что, по ее словам, «многие убежали по заграницам». Об этом сообщает MK.RU.

Артистка возмутилась, что люди обсуждают ее личную жизнь и проблемы с алкоголем, при этом игнорируя достижения. «Меня еще что поражает: у меня спектакли, я как альтруист ищу поддержку на расходную часть, приглашаю зрителей бесплатно, а об этом не будут трезвонить на всех углах! Я объединяю детей всей России, но это же не интересно обсуждать», — сказала Волочкова.

Она назвала больными людей, которые не живут своей жизнью, а интересуются тем, что она пьет и с кем встречается. Балерина подчеркнула, что человек с алкогольной зависимостью не смог бы участвовать в спектаклях, исполнять цирковые номера, петь и танцевать.

«А вообще мне все до лампочки! У меня дома стоит кальян, просекко и есть любимый котик», — заключила Волочкова.

В марте у балерины произошел конфликт с правоохранителями — они заметили, что Волочкова находится в аэропорту без маски. Во время спора с полицией артистка обнажила грудь. Таким образом она пыталась объяснить сотруднице полиции, что в свои 40 лет выглядит лучше, чем та.

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Евгений Шульгин
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