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Диетолог перечислила запрещенные к употреблению женщинам после 40 лет продукты

Диетолог Дианова посоветовала отказаться от сахара женщинам после 40 лет

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, запрещенные к употреблению женщинам после 40 лет. По ее словам, в этом возрасте лучше отказаться от сахара, следить за потреблением белка и жиров, а также есть больше фруктов и овощей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалистка порекомендовала россиянкам пить чай с сухофруктами, сушеными бананами или манго. «Но нужно учитывать, что в магазинах в сухофрукты добавляют сахар или, например, глюкозно-фруктозный сироп. Покупая сухофрукты, читайте то, что написано на упаковке», — посоветовала она.

Также диетолог призвала убрать из рациона шоколадные конфеты и карамель и заменить их на клубнику в шоколаде или собственноручно сделанные конфеты из орехов и сухофруктов. Дианова уточнила, что это лакомство полезно для желчного пузыря, с которым, как правило, у женщин после 40 есть проблемы.

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«Конфеты можно заменить на пастилу без сахара типа белевской или фруктовой. Если там только натуральные ингредиенты, то это уже сладость, которая начинает приносить пользу, потому что содержит клетчатку и витамины», — рассказала врач, заметив, что мед практически ничем не отличается от сахара.

По ее словам, чтобы ускорить метаболизм, снижающийся с возрастом, необходимо достаточное количество белка. Его можно получить из яиц, сыра, орехов, мяса или домашних сосисок.

Кроме того, диетолог порекомендовал делать акцент в рационе на разноцветных фруктах и овощах. «Они обладают антиоксидантной активностью, поэтому борются со старением. У всех женщин после 40 идет нарушение липидного профиля. Здесь должно быть максимальное разнообразие, которое можно позволить по региону проживания и по финансам», — добавила Дианова, призвав не употреблять одни лишь яблоки.

Еще, заметила врач, 40-летним женщинам требуется достаточное количество кальция, фосфора и витамина D. Первые два элемента можно получить из сыров и творога жирностью четыре-пять процентов.

В заключение Дианова заявила о необходимости соблюдения питьевого режима и контроля жиров.

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Варвара Кошечкина
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