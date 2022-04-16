Диетолог перечислила запрещенные к употреблению женщинам после 40 лет продукты

Диетолог Дианова посоветовала отказаться от сахара женщинам после 40 лет

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, запрещенные к употреблению женщинам после 40 лет. По ее словам, в этом возрасте лучше отказаться от сахара, следить за потреблением белка и жиров, а также есть больше фруктов и овощей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Специалистка порекомендовала россиянкам пить чай с сухофруктами, сушеными бананами или манго. «Но нужно учитывать, что в магазинах в сухофрукты добавляют сахар или, например, глюкозно-фруктозный сироп. Покупая сухофрукты, читайте то, что написано на упаковке», — посоветовала она.

Также диетолог призвала убрать из рациона шоколадные конфеты и карамель и заменить их на клубнику в шоколаде или собственноручно сделанные конфеты из орехов и сухофруктов. Дианова уточнила, что это лакомство полезно для желчного пузыря, с которым, как правило, у женщин после 40 есть проблемы.

«Конфеты можно заменить на пастилу без сахара типа белевской или фруктовой. Если там только натуральные ингредиенты, то это уже сладость, которая начинает приносить пользу, потому что содержит клетчатку и витамины», — рассказала врач, заметив, что мед практически ничем не отличается от сахара.

По ее словам, чтобы ускорить метаболизм, снижающийся с возрастом, необходимо достаточное количество белка. Его можно получить из яиц, сыра, орехов, мяса или домашних сосисок.

Кроме того, диетолог порекомендовал делать акцент в рационе на разноцветных фруктах и овощах. «Они обладают антиоксидантной активностью, поэтому борются со старением. У всех женщин после 40 идет нарушение липидного профиля. Здесь должно быть максимальное разнообразие, которое можно позволить по региону проживания и по финансам», — добавила Дианова, призвав не употреблять одни лишь яблоки.

Еще, заметила врач, 40-летним женщинам требуется достаточное количество кальция, фосфора и витамина D. Первые два элемента можно получить из сыров и творога жирностью четыре-пять процентов.

В заключение Дианова заявила о необходимости соблюдения питьевого режима и контроля жиров.