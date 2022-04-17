Гришковец оценил шутку кавээнщиков из ФСИН о сравнении заключенных с пингвинами

Гришковец назвал глупой шутку участников КВН ФСИН, сравнивших заключенных с пингвинами

Глава Общественного совета при ФСИН России Евгений Гришковец назвал неудачной и глупой шутку, прозвучавшую на игре КВН среди сотрудников ведомства в Екатеринбурге — они сравнили заключенных с пингвинами и бактериями, которые объединяются в колонии. Свое мнение драматург высказал в беседе с «Газетой.ру».

По его словам, игроки «уцепились за слово колония», не подразумевая высокомерия или негативного отношения к отбывающим срок людям. «Люди в погонах — не особенно шутники. Это не их дело», — сказал Гришковец. При этом он не стал поддерживать правозащитников, возмущенных шуткой.

Аналогичное мнение высказал член общественного совета при ФСИН Александр Ионов, назвавший выступление фсиновцев неполиткорректным. Он уверен, что сотрудники не хотели обидеть осужденных. Однако из сложившейся ситуации необходимо сделать правильные выводы.

«Они просто не совсем корректно пошутили в меру своих возможностей и талантов. Потом это разнеслось по социальным сетям, вызвало определенную, в том числе негативную, реакцию. Я думаю, все все понимают. Большой трагедии нет», — сказал он, посоветовав сотрудникам ФСИН скорректировать репертуар своих выступлений, чтобы в будущем избежать неуместных шуток.

Ионов считает неправильным отменять КВН или вводить цензуру.

На финале лиги КВН, состоявшейся в Екатеринбурге, сотрудница ФСИН пошутила: «А вы знаете, что общего между пингвинами, бактериями и осужденными? Все они объединяются в колонии».