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Кадыров показал на видео реактивные системы залпового огня у Луганска

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео готовящихся к бою РСЗО на луганском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры реактивных систем залпового огня (РСЗО), стоящих в боевой готовности у Луганска. Кадрами глава республики поделился в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, видео было снято чеченским солдатом Вооруженных сил России 15 апреля. Сообщается, что РСЗО стоят на позициях в ожидании поступления координат-позиций противника, «чтобы тотчас израсходовать весь боезапас».

Ранее двоюродный брат главы Чечни Халид Кадыров сообщил, что более 20 родственников Рамзана Кадырова принимают участие в российской спецоперации на Украине. В настоящее время в Донбассе находятся 24 члена семьи главы Чечни. «Со стороны Мариуполя находятся 12 человек, с другой стороны (в ЛНР) — то же число. Я тут нахожусь почти месяц... Кто говорит, что здесь нет родственников Рамзана Ахматовича, они ошибаются», — рассказал Халид Кадыров.

Варвара Кошечкина
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