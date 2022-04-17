Из Росавиации уйдет начальник управления летной эксплуатации

РБК: из Росавиации может уволиться начальник управления летной эксплуатации Костылев

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев ушел в отпуск, затем он может уволиться. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к авиавластям.

По информации собеседников издания, причиной увольнения могла стать утрата доверия к нему. Уточняется, что решение об отставке Костылева было принято после полицейских проверок, которые выявили нарушения, в том числе финансового характера.

Как стало известно Telegram-каналу «Авиаторщина», также в отпуск ушла начальник управления цифровой трансформации и обеспечения авиавластей, заместитель Костылева Алла Сясина. Вскоре она тоже может уйти, однако по собственному желанию. При этом источники РБК эту информацию не подтверждают.

В четверг, 14 апреля, источник «Авиаторщины» сообщил, что Костылев последние три года летал бизнес-классом, при этом оплачивая лишь восемь процентов стоимости билета. По словам собеседника канала, потери авиаперевозчиков от действий чиновника могут достигать более 11 миллионов рублей.