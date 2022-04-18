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В Великобритании обвинили более 50 депутатов в сексуальных преступлениях

The Times: как минимум 56 британских депутатов обвиняются в сексуальных преступлениях

Фото: John Sibley / Reuters

Более 50 британских депутатов были обвинены в различных сексуальных преступлениях. Об этом сообщает британская газета The Times.

По данным издания, независимая система рассмотрения жалоб парламента зарегистрировала 70 жалоб по меньшей мере на 56 законодателей. Обвинения варьируются от домогательств и до более серьезных правонарушений, таких как изнасилование и педофилия. Расследование было инициировано после того, как на прошлой неделе депутата от консервативной партии Имрана Ахмада Хана признали виновным в надругательстве над 15-летним мальчиком в 2008 году.

Уточняется, что большинство жалоб не подтверждены. В настоящее время проводится независимое парламентское расследование.

Это не первый случай, когда британские политики оказываются в центре скандала. Так, в ноябре 2018 года свой пост покинул министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, которого заподозрили в сексуальных домогательствах. Через несколько дней от работы в британском парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах отстранили депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса. 27-летняя Ава Этемадзаде (Ava Etemadzadeh) рассказала, что 76-летний политик отправлял ей на телефон «непристойные сообщения».

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Ксения Назарова
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