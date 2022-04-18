В России до конца года аттестуют более пяти тысяч гидов и проводников

Дмитрий Чернышенко: в 2022 году должны пройти аттестацию более пяти тысяч экскурсоводов

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в России до конца 2022 года должны пройти аттестацию более пяти тысяч экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Мы выстраиваем единую систему предоставления туристам высококачественных услуг, включающую в себя сопровождение их профессиональными людьми», — пояснил вице-премьер. По его словам, это будет способствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг в стране.

От аттестации освобождены сотрудники музеев, лица, ведущие экскурсии в рамках образовательной деятельности, а также сотрудники централизованных религиозных организаций и подчиненные им организаторы паломничества.

Законопроект об обязательной аттестации гидов правительство внесло в Госдуму в декабре 2019 года, он был принят весной 2021 года. Согласно законодательному акту, Ростуризм на своем сайте будет вести единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Закон также обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить обязательную аттестацию раз в пять лет.

