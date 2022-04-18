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В Госдуме предложили увеличить выплату при банкротстве работодателя

В ЛДПР предложили возвращать россиянам до 100 тысяч рублей при банкротстве работодателя

Фото: Pixabay

Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Иван Абрамов, Вадим Деньгин и Елена Афанасьева 18 апреля внесут в Госдуму законопроект, который позволит возвращать гражданам до 100 тысяч рублей в случае признания работодателя банкротом. Об этом заявил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы — замглавы фракции Ярослав Нилов.

Согласно актуальному законодательству, порядок требования «кредиторов второй очереди удовлетворяется в первую очередь о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, в размере не более чем 30 тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека».

Поэтому в ЛДПР предложили увеличить россиянам выплату при банкротстве работодателя до 100 тысяч рублей. Такую инициативу объяснили ростом инфляции, которая по прогнозам аналитиков в 2022 году может достигнуть 20 процентов вместо четырех.

«Принятие законопроекта позволит вернуть гражданам в большем объеме заработанные ими ранее денежные средства в случае признания работодателя банкротом», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

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Марина Совина
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