В Чувашии завершился Международный балетный фестиваль

Более пяти тысяч человек посетили XXVI Международный балетный фестиваль в Чувашии

С 8 по 17 апреля в Чебоксарах прошел XVI Международный балетный фестиваль. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Мероприятие посетили более пяти тысяч человек. Площадкой фестиваля стал Чувашский государственный театр оперы и балета. В программу вошли девять хореографических постановок и большой завершающий концерт.

Кроме того, для зрителей работала фотовыставка об артистах, балетмейстерах и педагогах чувашского балета. Также были запущены образовательные мероприятия для детей и молодежи: обучение театральной журналистике, мастер-классы по классическому и современному танцу, а также лекции о театральном искусстве.

Ранее в апреле в Йошкар-Оле завершился Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов. Финальный гала-концерт прошел на сцене Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева.