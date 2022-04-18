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Нутрициолог раскрыла неожиданный вред бананов

Нутрициолог Мелендес Клингер посоветовала воздержаться от бананов людям с больными почками

Фото: Pixabay

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер (Sylvia Melendez-Klinger) раскрыла неожиданный вред для здоровья от бананов. По ее словам, употребление фрукта может ухудшить самочувствие людей, у которых имеются проблемы с почками, сообщает «Медик Форум».

Отмечается, что для тех, кто не имеет хронических нарушений, бананы являются весьма полезным для организма продуктом для перекуса, однако у людей с больными почками могут ухудшиться проблемы со здоровьем, особенно если употреблять их в большом количестве, в связи с чем она посоветовала им воздержаться от этого.

«Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Все дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты», — рассказала специалист.

Она отметила, что главной функцией почек является контроль уровня калия в крови. В случае, если почки ослаблены, употребление в пищу богатых калием продуктов питания могут привести к перегрузке органа, тем самым усугубив проблему. Говоря о продуктах с высоким содержанием калия, она также назвала апельсины, призвав в том числе отказаться от них при имеющихся проблемах с почками.

Ранее на китайском портале Sohu назвали способы выбрать спелый банан. Подчеркивается, что одним из главных критериев при выборе банана является цвет кожуры — он должен быть нежно-желтым или золотистым.

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Марина Совина
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