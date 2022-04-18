Названы шесть удешевляющих интерьер дома ошибок в дизайне

Daily Mail: торчащие провода и короткие шторы сильно удешевляют интерьер жилья

Блогер Кришнан Раджратнам (Krishnan Rajaratnam), изучающий архитектуру в Университете Ковентри, Великобритания, в своем TikTok-аккаунте назвал шесть главных ошибок при оформлении жилья, которые сильно упрощают интерьер и разрушают гармонию. На его ставшее вирусным видео обратило внимание онлайн-издание Daily Mail.

Среди удешевляющих интерьер дома ошибок в дизайне Раджратнам выделил торчащие провода от техники и телевизоров. По его словам, если их грамотно не спрятать, комната будет выглядеть неряшливо. Также блогер рекомендовал не вешать светодиодные лампы на потолок — это сильно удешевит вид комнаты. Еще один полезный совет от будущего дизайнера — отказаться от устаревших светильников и коротких штор, так как они давно вышли из моды. В то же время длинные занавески, подвешенные под потолок, создадут иллюзию высоких потолков.

В качестве четвертой ошибки Раджратнам назвал мятые простыни и покрывала. Он отметил, что по неизвестной причине многие люди не гладят постельное белье и не застилают должным образом кровати и диваны, хотя это простое действие способно преобразить интерьер помещений. Также он посоветовал заменить узорчатое постельное белье на более современное и минималистичное однотонное.

Кроме того, блогер рекомендовал не покупать гравюры, постеры массового производства и штампованные картины, так как они выглядят дешево и безвкусно. Вместо них лучше заполнять пространство на стенах произведениями неизвестных художников или интерьерными картинами.

И последний совет, которым поделился Раджратнам, — избегать открытых вешалок для одежды, которые вешаются над дверью, так как они чаще всего перегружены куртками и пальто, из-за чего пространство коридора будет выглядеть неопрятно.

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