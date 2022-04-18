Аэропорт в США эвакуировали из-за приставки PlayStation

Аэропорт Логан в Бостоне эвакуировали после обнаружения сумки с приставкой PlayStation

В США группа саперов вызвала панику в международном аэропорту Логан в Бостоне после того, как приехала на вызов из-за обнаружения потенциально подозрительного предмета в бесхозной сумке. Об этом сообщает Independent.

Всех посетителей и персонал аэропорта эвакуировали из здания. Опасный предмет оказался старой игровой приставкой PlayStation, принадлежащей одному из пассажиров рейса Delta Air Lines.

Ранее в Белграде эвакуировали пассажиров и сотрудников местного аэропорта Никола Тесла из-за сообщений о заложенной бомбе. Информацию подтвердили в МВД страны.