Певец Данко заявил о нежелании налаживать отношения с дочерьми

Певец Данко признался в нежелании налаживать испорченные с дочерьми отношения

53-летний российский певец Данко рассказал о том, почему не общается со своими детьми, а также заявил, что не хочет налаживать с ними отношения. Об этом музыкант сообщил в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам артиста, основной причиной прекращения общения с дочерьми, 17-летней Софьей и 7-летней Агатой, стало поведение их матери, экс-супруги певца, Натальи Устименко. Бывшая жена музыканта публично заявила о том, что Данко является плохим отцом, а также потребовала у него выплаты алиментов.

Артист сообщил, что Устименко специально настроила их общих детей против исполнителя. «Меня дети перестали поздравлять с днем рождения в одну секунду. Они подали на меня в суд. Ну что это за дети? Я считаю, что у Тараса Бульбы была гениальная фраза: "Я тебя породил, я тебя и убью"», — заявил Данко.

Певец подчеркнул, что до публичного скандала с экс-супругой активно участвовал в жизни детей, а также занимался реабилитацией младшей дочери, страдающей детским церебральным параличом (ДЦП).

В настоящее время артист счастлив в отношениях с диджеем Марией Силуяновой, сына которой исполнитель воспитывает как родного. С детьми от прошлого брака Данко не намерен поддерживать связь, а также поздравлять их с днем рождения и принимать участие в их воспитании.

В сентябре прошлого года Данко назвал болезнь певицы МакSим пиаром и обвинил артистку в алкоголизме.