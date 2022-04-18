Возможное объявление Запада о дефолте в России назвали ложным

Финансист Переславский заявил, что объявление Запада о дефолте в России станет ложным

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. Страна обладает средствами для обслуживания долга, передает агентство «Прайм».

Финансист назвал возможное объявление Запада о дефолте в России ложным и напомнил, что ряд стран блокирует возможности для платежей. По его мнению, подобные меры являются способом давления на Россию. Они не повлияют на жизнь граждан страны, подчеркнул специалист.

«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — отметил эксперт.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором дефолте в стране. Это событие может повлечь за собой моральный и материальный дефолт Европы, предупредил Медведев.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дефолт в России вопросом времени. Она полагает, что валовой внутренний продукт в стране уменьшится на 11 процентов из-за ухода крупных компаний.