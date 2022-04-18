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Возможное объявление Запада о дефолте в России назвали ложным

Финансист Переславский заявил, что объявление Запада о дефолте в России станет ложным

Фото: Pixabay

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если страны Запада сделают объявление о дефолте в России, то оно не будет соответствовать реальности. Страна обладает средствами для обслуживания долга, передает агентство «Прайм».

Финансист назвал возможное объявление Запада о дефолте в России ложным и напомнил, что ряд стран блокирует возможности для платежей. По его мнению, подобные меры являются способом давления на Россию. Они не повлияют на жизнь граждан страны, подчеркнул специалист.

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«Это событие не отразится даже на курсе рубля, поскольку он сейчас контролируется государством и удерживается комфортным для всех сторон — и граждан, и импортеров, и экспортеров», — отметил эксперт.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о скором дефолте в стране. Это событие может повлечь за собой моральный и материальный дефолт Европы, предупредил Медведев.

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала дефолт в России вопросом времени. Она полагает, что валовой внутренний продукт в стране уменьшится на 11 процентов из-за ухода крупных компаний.

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Марина Совина
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