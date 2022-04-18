Части россиян посоветовали есть меньше яиц в Пасху

Диетолог Соломатина посоветовала больным атеросклерозом уменьшить употребление яиц в Пасху

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала группы людей, которым стоит ограничить потребление яиц в Пасху. К ним специалист отнесла больных атеросклерозом, имеющих проблемы с высоким холестерином и поджелудочной железой. Своими рекомендациями врач поделилась с «Лентой.ру».

«Если человек здоровый и занимается физическими нагрузками, у него нет никаких сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, высокого холестерина, ему можно съесть где-то до трех яиц в день. Но желательно не сразу все три яйца съедать за раз, а в течение дня, например, одно на завтрак, одно на обед и ужин», — рассудила Соломатина.

Тем, у кого уже наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой и пищеварительной системами диетолог порекомендовала сократить прием яиц до одного в сутки. «Тем, у кого есть уже какие-то проявления болезней, а они сейчас есть практически у всех, можно есть одно яйцо в день», — подчеркнула она.

В яйцах два составляющих — белок и желток. В первом, очевидно, содержится много белка. Его употребление в больших количествах существенно навредить не может, отметила Соломатина. В желтке содержится холестерин. «Некоторым категориям людей с ними нужно быть поосторожнее. Тем у кого высокий холестерин, атеросклероз, у кого проблемы с желчным пузырем, с поджелудочной», — заметила врач.

Чтобы качественно контролировать потребление яиц, не стоит забывать о том, что этот продукт идет во многие другие блюда в качестве ингредиента, уточнила Соломатина.

На Пасху делаются различные салаты. В них зачастую добавляют яйца. И те же яйца входят в выпечку и другие блюда. Об этом нужно помнить и быть аккуратными Елена Соломатина врач-диетолог

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