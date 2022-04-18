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Кремль прокомментировал кадры пожара на крейсере «Москва»

Пресс-секретарь Песков не смог оценить аутентичность кадров пожара на крейсере «Москва»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Кремле видели предполагаемые кадры пожара на крейсере «Москва», однако не могут сказать, насколько они аутентичны и соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно, да, видели кадры, но, насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить подлинность кадров.

Варвара Кошечкина
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