Россиянина осудят за убийство знакомого ради пенсии по инвалидности

В Омске 44-летний мужчина убил знакомого ради пенсии по инвалидности и расчленил его тело

В Омске 44-летний россиянин Олег Жуков предстанет перед судом по делу об убийстве знакомого. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в апреле 2021 года в кювете на улице Седова прохожие обнаружили пакет, в котором лежало тело без головы и ног. На место находки выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность убитого и круг его общения. Вскоре был задержан один из его знакомых, ранее судимый за убийство. Фигурант сказал, что потерпевший скончался после совместного употребления алкоголя, а он, испугавшись, пил еще два дня, а потом решил спрятать тело и расчленить его. Жуков показал следователям место, куда выбросил голову и ноги.

Однако эти показания были опровергнуты. Выяснилось, что обвиняемый, зная об инвалидности потерпевшего, с августа 2020 года ежемесячно с его карты на свою переводил пенсию размере 32 тысяч рублей, а после убийства он продолжил похищать приходящие на счет деньги. Кроме этого, он присвоил телефон жертвы.

На время следствия фигуранта поместили в СИЗО.