Полиция завела дело на положенца Новгородской области

Положенец Новгородской области арестован за занятие высшего положения в преступном мире

МВД возбудило уголовное дело против ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, являющегося положенцем Новгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Бойцы спецназа задержали криминального авторитета в частном доме в Великом Новгороде.

По данным МВД, сфера его влияния распространялась на Новгородскую область. Проведено более десятка обысков по местам пребывания подозреваемого в Великом Новгороде и местам жительства его приближенных.

Положенцу предъявлено обвинение, по решению суда он арестован.