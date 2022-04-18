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Полиция завела дело на положенца Новгородской области

Положенец Новгородской области арестован за занятие высшего положения в преступном мире

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

МВД возбудило уголовное дело против ранее неоднократно судимого 36-летнего мужчины, являющегося положенцем Новгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Бойцы спецназа задержали криминального авторитета в частном доме в Великом Новгороде.

По данным МВД, сфера его влияния распространялась на Новгородскую область. Проведено более десятка обысков по местам пребывания подозреваемого в Великом Новгороде и местам жительства его приближенных.

Положенцу предъявлено обвинение, по решению суда он арестован.

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Любовь Ширижик
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