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Следователи завели дело после обстрела Первомайска

СКР возбудил дело по факту обстрела Первомайска в ЛНР, устанавливаются причастные лица

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела города Первомайска Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В результате противоправных действий пострадали две женщины 1958 и 1961 годов рождения. Они получили многочисленные осколочные ранения. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

На месте происшествия работают сотрудники СКР. Ведомство показало оперативное видео.

На кадрах виден обстрелянный жилой дом.

В СКР установили, что обстрел жилых домов, магазинов и общественных мест произведен во исполнение незаконного приказа командования войсковой части А0998, входящей в состав 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Тем самым, нарушены требования международного законодательства.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к согражданам, заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Любовь Ширижик
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