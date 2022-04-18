«Русские хакеры» парализовали сайты восьми польских аэропортов

Хактивисты из Killnet парализовали DDoS-атакой сайты восьми польских аэропортов

Хактивисты из российского объединения Killnet парализовали работу сайтов восьми польских аэропортов продолжительной DDoS-атакой. Как сообщили «Ленте.ру» сами хакеры, их «нападение» не могут отразить уже почти сутки. Речь идет о международных аэропортах в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.

«Мы выбрали именно аэропорты, потому что они являются стратегически важными объектами для населения Польши. Раз польское правительство не слышит нас и продолжает содействовать поставкам оружия в зону спецоперации на Украине, пусть это донесут до власти сами граждане страны. Мы считаем целесообразным в такой ситуации нанести финансовый ущерб внутренней экономике Польши», — сказал основатель движения Killnet под ником Killmilk.

Он добавил, что атака началась еще вечером в воскресенье, 17 апреля, и на момент публикации новости не прекращена. В указанных аэропортах не работают системы бронирования и покупки билетов, отключены табло вылетов. Killmilk отметил, что жители Польши пишут на связанные с Killnet аккаунты в различных социальных сетях, обвиняя движение в терроризме.

«Ваше оружие несет только смерть мирным людям, заставьте свою власть одуматься, это в ваших силах. Запретите транспортировку эшелонов с оружием через Польшу», — призвали в ответ хактивисты.

Ранее основатель объединения «русских хакеров» Killnet заявил, что не склонен уходить в оппозицию к президенту России Владимиру Путину. В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» Killmilk подчеркнул, что для него и его сторонников в первую очередь принципиально благополучие жителей России.