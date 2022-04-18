Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

«Русские хакеры» парализовали сайты восьми польских аэропортов

Хактивисты из Killnet парализовали DDoS-атакой сайты восьми польских аэропортов

Фото: Shutterstock

Хактивисты из российского объединения Killnet парализовали работу сайтов восьми польских аэропортов продолжительной DDoS-атакой. Как сообщили «Ленте.ру» сами хакеры, их «нападение» не могут отразить уже почти сутки. Речь идет о международных аэропортах в Варшаве, Быдгоще, Гданьске, Жешуве, Катовице, Кракове, Лодзи и Познани.

«Мы выбрали именно аэропорты, потому что они являются стратегически важными объектами для населения Польши. Раз польское правительство не слышит нас и продолжает содействовать поставкам оружия в зону спецоперации на Украине, пусть это донесут до власти сами граждане страны. Мы считаем целесообразным в такой ситуации нанести финансовый ущерб внутренней экономике Польши», — сказал основатель движения Killnet под ником Killmilk.

Материалы по теме:
«Anonymous, иди учи уроки» Как самых могущественных хакеров мира, объявивших войну России, перестали воспринимать всерьез
«Anonymous, иди учи уроки»Как самых могущественных хакеров мира, объявивших войну России, перестали воспринимать всерьез
3 апреля 2022
«Не надо было угрожать моей стране» Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
«Не надо было угрожать моей стране»Хакеры Killnet защищают Россию, сражаясь с Anonymous и НАТО. Кто за ними стоит?
15 апреля 2022

Он добавил, что атака началась еще вечером в воскресенье, 17 апреля, и на момент публикации новости не прекращена. В указанных аэропортах не работают системы бронирования и покупки билетов, отключены табло вылетов. Killmilk отметил, что жители Польши пишут на связанные с Killnet аккаунты в различных социальных сетях, обвиняя движение в терроризме.

«Ваше оружие несет только смерть мирным людям, заставьте свою власть одуматься, это в ваших силах. Запретите транспортировку эшелонов с оружием через Польшу», — призвали в ответ хактивисты.

Ранее основатель объединения «русских хакеров» Killnet заявил, что не склонен уходить в оппозицию к президенту России Владимиру Путину. В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» Killmilk подчеркнул, что для него и его сторонников в первую очередь принципиально благополучие жителей России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вениамин Лыков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Полиция завела дело на положенца Новгородской области
Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту
Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.