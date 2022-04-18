Иран пригрозил нанести удар по Израилю

Президент Ирана Раиси пригрозил нанести удар по «сердцу Израиля»

В случае угроз иранским гражданам со стороны Израиля, Иран нанесет удар в самое сердце еврейского государства. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, передает агентство IRNA.

По словам лидера, от глаз вооруженных сил и разведки Ирана не скрываются даже малейшие действия израильского руководства. «В случае любых угроз против нашей нации, целью наших ВС станет сердце Израиля, и [вы] не будете в покое», — заявил президент Раиси.

В октябре израильские ВВС начали планировать удары по ядерным объектам Ирана. Подготовка к серии операций начнется в 2022 году. Для миссии будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок бойцов ВВС. Сообщается, что на реализацию этих планов правительство Израиля готово выделить миллиарды шекелей.