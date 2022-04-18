«Роснано» попросило дополнительное финансирование

«Ведомости» узнали о просьбе «Роснано» о докапитализации

Госкомпания «Роснано» обратилась к правительству с просьбой о докапитализации. Как пишет газета «Ведомости», дополнительное финансирование нужно, чтобы сохранить портфельные компании, а не распродать активы для погашения долгов.

Издание узнало, что об этом говорится в письме главы «Роснано» Сергея Куликова генеральному прокурору Игорю Краснову, аналогичные просьбы адресованы премьеру Михаилу Мишустину и министру финансов Антону Силуанову. Необходимую госкомпании сумму докапитализации источники газеты не называют, однако известно, что на конец 2020-го сумма внешнего долга корпорации достигла 150 миллиардов рублей.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что правительство может провести реструктуризацию через Росимущество: за счет снижения стоимости обслуживания и дисконтирования долга экономический эффект может составить до десяти миллиардов рублей. Судя по отчету за второй квартал 2021 года, у «Роснано» есть 76,3 миллиарда рублей непогашенных кредитов: в основном это долги перед Совкомбанком, Промсвязьбанком и банком «Санкт-Петербург». Обязательств по облигационным займам — 70,4 миллиарда рублей.

Ранее Куликов попросил Генпрокуратуру проверить работу компании, когда ею руководил Анатолий Чубайс. В письме Куликова говорится, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, в результате «проявились признаки несостоятельности (банкротства)» и стала очевидной «имущественная недостаточность компании». В жалобе подчеркивается, что после этого компания изменила учетную политику, что позволило ей «формально умерить размер обязательств».