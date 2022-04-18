В США рассказали о планах по долгосрочной изоляции России

Washington Post раскрыла планы Запада по строительству «другого мира» с изоляцией России

Администрация президента США Джо Байдена и его европейские союзники начали строить другой мир, в котором они больше не пытаются сосуществовать и сотрудничать с Россией, но активно стремятся изолировать и ослабить ее, пишет газета The Washington Post.

В Госдепе, Пентагоне и министерствах разрабатываются планы, закрепляющие новую политику практически во всех аспектах отношений Запада с Москвой: от обороны и финансов до торговли и международной дипломатии, раскрыл подробности автор.

Как рассказал высокопоставленный политик в Евросоюзе, речь не идет о смене режима в России, но «трудно представить стабильный сценарий, в котором президент России Владимир Путин будет действовать таким же образом». Автор предположил, что в скором времени в США внесут поправки в «Стратегию национальной безопасности» — этот документ правительство принимает раз в несколько лет.

«Новая "Стратегия национальной обороны" Пентагона, направленная в прошлом месяце Конгрессу, отдает приоритет тому, что в описании указано как борьба с "российским вызовом в Европе", а также китайской угрозой», — отметил журналист.

Ранее министр обороны России Сергей Лавров заявил, что Россия не останется в изоляции, потому что у нее много друзей. Он подчеркнул невозможность полной блокады страны. Отношения Москвы и Запада ухудшились на фоне специальной операции на Украине, которая началась 24 февраля.