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Россиянина осудят за убийство бывшей жены и малолетней дочери во время ссоры

В Новосибирске мужчина 13 раз ударил ножом бывшую жену, а затем убил малолетнюю дочь

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Новосибирске 58-летнего россиянина осудят за убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 17 сентября 2021 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме своей бывшей жены на Вокзальной улице в поселке Рождественка Чановского района. В какой-то момент между ним и его экс-супругой произошла ссора из-за того, что она отказалась возобновлять с ним отношения.

После этого обвиняемый взял нож и не менее 13 раз на глазах у малолетней дочери ударил им ее мать; женщина скончалась на месте. Затем фигурант убил девочку и скрылся с места преступления, однако в короткие сроки был задержан сотрудниками силовых структур.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину. Его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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