Китайские заводы приготовились к открытию вопреки локдауну

Заводы в Шанхае и окрестностях приготовились к возобновлению работы

Китайские заводы в Шанхае и окрестностях, в том числе производственные мощности иностранных компаний, приготовились к новому открытию вопреки сохраняющемуся в городе локдауну и сообщениям местных властей о первых случаях смерти от коронавируса, пишет Reuters.

По данным агентства, китайский филиал производителя электромобилей Tesla дал указание своим сотрудникам выходить на работу и готовиться к возобновлению производства. Автоконцерн SAIC Motors, имеющая совместные предприятия с немецким Volkswagen и американской General Motors, объявила о проведении стресс-тестов, по итогам которых будет принято решение о возможности возобновления производства.

В то же время власти Шанхая планируют ослабить ограничительные меры с 20 апреля. Это произойдет, если удастся остановить распространение коронавируса за пределы карантинных зон. Последние несколько недель крупнейший город Китая с населением 25 миллионов человек жил в условиях полного локдауна.

Это вызывало недовольство местных жителей, которые жаловались на потерю доходов и плохие условия содержания в карантинных центрах. 18 апреля зафиксировали как минимум три смертельных случая, которые стали первыми с начала нынешней волны пандемии в стране, которую называют самой серьезной с весны 2020 года.

Согласно свежим данным, ВВП Китая в первом квартале вырос на 4,8 процента год к году. Результат превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на 4,4 процента.

